Президенты России и Таджикистана возложили венки к Могиле Неизвестного Солдата

Президент России Владимир Путин и его коллега из Таджикистана Эмомали Рахмон после окончания парада в честь 76-летия Победы в Великой Отечественной войне почтили память павших воинов и возложили цветы к Могиле Неизвестного Солдата в Александровском саду.

Путин и Рахмон возложили сразу два венка к Могиле. Красные розы в них выложили в виде знака бесконечности. Президенты поправили ленты в цветах национальных флагов и склонили головы перед Могилой Неизвестного Солдата в минуте молчания. После прозвучали гимны России и Таджикистана.

Ветераны, присутствовавшие на параде, также отдали дань памяти своему боевому товарищу. Они возложили букеты из красных гвоздик к Могиле Неизвестного Солдата.

Путин во время парада обратился к россиянам и поздравил всех ветеранов с Днем Победы. Глава государства отметил, что Победа в Великой Отечественной войне стала величественным подвигом советского народа. Президент РФ подчеркнул, что эта Победа сыграла колоссальное значение для судеб всего мира.

Начало войны Путин назвал одной из самых трагических дат в истории. Враг хотел уничтожить всех как нацию. Но советский народ не только отстоял Родину, но и освободил от «коричневой чумы» страны Европы, напомнил президент. История требует делать выводы и извлекать из этого уроки, указал он.

Во время парада Путин помог согреться ветерану, который сидел с ним рядом. Он заметил, что куртка у ветерана сползла на плечо, и помог ее поправить. Ветеран поблагодарил Путина за заботу.