Общество 26 февраля 2023, 13:06 Папа римский обратился к россиянам с извинениями в честь Прощеного воскресенья Всемирный союз староверов: Папа римский Франциск попросил прощения у россиян rawpixel

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Папа римский Франциск в день православного Прощеного воскресенья попросил прощения у всех, кого он мог обидеть в России. Об этом в беседе с РИА «Новости» сообщил председатель Всемирного союза староверов (ВСС) Леонид Севастьянов.

Он отметил, что регулярно переписывается с главой католической церкви.

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«Папа русским и украинцам предлагает в Прощеное воскресенье простить друг друга, простить все обиды и сесть за переговоры», — передал Севастьянов слова понтифика.

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Также собеседник издания назвал главные аспекты христианской добродетели. По его словам, этими показателями являются взаимное прощение и защита человеческой жизни. Также он добавил, что никакая цель не стоит гибели людей.

Ранее понтифик в одной из своих речей заявил, что наибольшую жестокость в зоне спецоперации проявляют представители союзных сил, воспитанные вне русской традиции — чеченцы и буряты. Позднее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что российское правительство по дипломатическим каналам получило от папы извинения.