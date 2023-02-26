26 февраля 2023, 13:06
Папа римский обратился к россиянам с извинениями в честь Прощеного воскресенья
Всемирный союз староверов: Папа римский Франциск попросил прощения у россиян
Папа римский Франциск в день православного Прощеного воскресенья попросил прощения у всех, кого он мог обидеть в России. Об этом в беседе с РИА «Новости» сообщил председатель Всемирного союза староверов (ВСС) Леонид Севастьянов.
Он отметил, что регулярно переписывается с главой католической церкви.
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«Папа русским и украинцам предлагает в Прощеное воскресенье простить друг друга, простить все обиды и сесть за переговоры», — передал Севастьянов слова понтифика.
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Также собеседник издания назвал главные аспекты христианской добродетели. По его словам, этими показателями являются взаимное прощение и защита человеческой жизни. Также он добавил, что никакая цель не стоит гибели людей.
Ранее понтифик в одной из своих речей заявил, что наибольшую жестокость в зоне спецоперации проявляют представители союзных сил, воспитанные вне русской традиции — чеченцы и буряты. Позднее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что российское правительство по дипломатическим каналам получило от папы извинения.
Папа римский
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