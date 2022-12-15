Мир 15 декабря 2022, 13:50 Ватикан извинился перед Россией за высказывания папы римского о чеченцах и бурятах Представитель МИД Захарова: Ватикан извинился за слова папы римского о чеченцах и бурятах piqsels

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Ватикан по дипломатическим каналам направил России извинения за слова папы римского Франциска о якобы «жестоких» чеченцах и бурятах. Об этом рассказала представитель МИД России Мария Захарова на брифинге.

По ее словам, инцидент исчерпан.

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«Как раз буквально в эти часы <…> из Ватикана получено обращение, которое содержит официальное заявление от имени государственного секретаря Святого Престола Пьетро Паролина в связи с упомянутым высказыванием понтифика», — рассказала Захарова.

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По ее словам, в обращении отмечается, что Ватикан глубоко уважает все народы России, их достоинство, веру и культуру, — что относится и к другим странам и народам мира.

Мария Захарова отметила, что Ватикан, похоже, умеет вести диалог, слушать собеседников и признавать свои ошибки, а эта способность «все реже встречается в современном международном общении».

«Такой подход вызывает искреннее уважение. Мы считаем, что данный инцидент исчерпан, и рассчитываем на продолжение конструктивного взаимодействия с Ватиканом», — резюмировала дипломат.

Папа Римский в интервью журналистам из США заявил, что чеченцы и буряты — «самая жестокая часть российских войск на Украине». Захарова назвала это высказывание «извращением истины», написал RT.