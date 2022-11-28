Мир 28 ноября 2022, 19:48 Захарова назвала извращением и русофобией слова папы римского о чеченцах и бурятах Представитель МИД Захарова раскритиковала слова папы римского в чеченцах и бурятах

Читать 360tv в

Слова папы римского Франциска о чеченцах и бурятах представляют собой не просто русофобию, но и серьезное извращение смыслов. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на круглом столе в Совфеде. Ее слова привел ТАСС.

Захарова прокомментировала интервью понтифика журналу America Magazin. В нем он выразил мнение, что «самая жестокая часть российских войск на Украине» — это те, кто из России, «но не придерживается русских традиций». В пример он привел чеченцев и бурятов.

Реклама

Представитель российского МИД посчитала заявления понтифика извращением истины.

Реклама

«Это уже не русофобия, это извращение даже не знаю какого уровня. Вспомните, в 90-е годы — начале 2000-х нам же говорили ровно противоположное, что это русские, славяне мучают народы Кавказа, а теперь нам говорят, что это народы Кавказа мучают русских», — сказала она.

Ранее дипломат прокомментировала участившиеся требования украинского лидера Владимира Зеленского к западным странам о военной помощи. Захарова сказала, что президент Украины вышел на «собственную орбиту», которая находится вне контроля западных государств. При этом, по словам представителя МИД, он уже во многом начал шантажировать Запад. Аппетиты украинских властей растут в космических масштабах, сказала Захарова.