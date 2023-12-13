Общество 13 декабря 2023, 08:20 Папа римский Франциск заранее договорился о месте своих похорон Папа римский захотел, чтобы его похоронили в базилике Санта-Мария-Маджоре Evandroinetti/Pool/Ibanez/globallookpress

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Действующий глава католической церкви заранее согласовал детали своих будущих похорон. Папа римский Франциск заявил телеканалу N+, что хотел бы упокоиться в римской базилике Санта-Мария-Маджоре. Об этом сообщило РИА «Новости».

«Место уже подготовлено, хочу быть погребенным в Санта-Мария-Маджоре. Да, потому что я очень предан этому месту, очень. Я всегда ходил туда. Всегда по воскресеньям утром задерживался там на какое-то время. Есть очень сильная связь», — сказал он.

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Папа Франциск признался, что уже встречался с организаторами похорон и обсуждал детали церемонии. Он заявил, что нужно подготовиться.

Санта-Мария-Маджоре находится на Эсквилинском холме в Риме и носит титул Великой базилики. В конце ноября папа Франциск заболел воспалением легких и некоторое время не появлялся на публике. В Ватикане сообщили о проблемах понтифика с дыханием и лечении антибиотиками.