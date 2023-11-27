Мир 27 ноября 2023, 13:32 Стали известны подробности о состоянии папы римского Глава службы печати Святого престола Бруни: у папы римского нет пневмонии VATICAN MEDIA/Keystone Press Agency

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У папы римского Франциска не выявили пневмонию. Такое заявление сделал глава службы печати Святого престола Маттео Бруни, сообщило РИА «Новости».

В Ватикане уточнили, что состояние 86-летнего папы римского хорошее, температуры нет, но ему вводят антибиотики при помощи венозного катетера.

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«Я подтверждаю, что компьютерная томография исключила пневмонию, но выявила легочное воспаление, что вызвало некоторые затруднения с дыханием», — сообщил Бруни.

Из-за болезни Франциск должен был выступить с воскресной проповедью по видео из капеллы своей резиденции, но передал слово представителю Госсекретариата Ватикана монсеньору Паоло Луке Браиде. Сам глава католической церкви был бледным и еле говорил, а на его руке виднелся медицинский пластырь.

Ранее папа римский заявил о недомогании на аудиенции в Ватикане в начале ноября. Понтифик пропустил свою речь и передал право на ее прочтение членам делегации европейских раввинов.