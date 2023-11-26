Мир 26 ноября 2023, 17:45 Папа римский заболел пневмонией Папа римский заявил, что болен пневмонией, и отказался от воскресной проповеди Stefano Spaziani / Global Look Press

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Папе римскому Франциску диагностировали воспаление легких. Как сообщило РИА «Новости», понтифик заявил об этом во время традиционного воскресного обращения.

«Сегодня я не могу выступить из окна (Апостольского дворца. — прим. ред.), потому что у меня воспаление легких», — объявил понтифик верующим.

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Служба печати Святого престола предупреждала, что из-за болезни Франциск будет выступать с воскресной проповедью по видео из капеллы своей резиденции.

Папа римский после заявления о болезни передал слово представителю Госсекретариата Ватикана монсеньору Паоло Луке Браиде. Он пишет Франциску проповеди.

Понтифик, отметили в материале, плохо выглядел: был бледным, говорил тихо, а на тыльной стороне его ладони виднелся квадрат медицинского пластыря. Во время проповеди, которую читал Браида, у Франциска начался легкий приступ кашля.

Несмотря на диагноз, папа римский пока не отменил визит в Дубай, где 1 декабря должен принять участие в конференции ООН по проблемам климата. Франциск также предлагал встретиться в этих числах патриарху Московскому и всея Руси Кириллу.