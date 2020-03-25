Пандемия может привести к дефициту Арбидола в России
Запасы для производства лекарств делаются исходя из сезонного спроса, пишет «Коммерсант».
«Для противовирусных средств этот период должен был уже подходить к концу, но из-за ситуации с коронавирусом ажиотаж может продлиться еще неопределенное время», — объяснил директор по развитию RNC Pharma Николай Беспалов.
В 2019 году Россия закупила у Италии сырья почти на 25% меньше, чем в 2018. Но Италия является одним из лидеров по поставкам веществ отечественным производителям.
В январе 2020 компания, производящая «Арбидол» выпустила рекламу. В ней заявлялось, что препарат борется с коронавирусом.
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России обратила внимание на нее. После проведенных проверок ФАС выявил нарушения правил рекламы. Компании грозит штраф в размере от 200 тысяч до 500 тысяч рублей.