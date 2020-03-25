Пандемия может привести к дефициту Арбидола в России

Если ситуация в Италии с коронавирусной инфекцией не улучшится — могут начаться перебои с поставками субстанций для приготовления «Арбидола». Сырье для производства препарата поставляется из Италии.

Запасы для производства лекарств делаются исходя из сезонного спроса, пишет «Коммерсант».

«Для противовирусных средств этот период должен был уже подходить к концу, но из-за ситуации с коронавирусом ажиотаж может продлиться еще неопределенное время», — объяснил директор по развитию RNC Pharma Николай Беспалов.

В 2019 году Россия закупила у Италии сырья почти на 25% меньше, чем в 2018. Но Италия является одним из лидеров по поставкам веществ отечественным производителям.

В январе 2020 компания, производящая «Арбидол» выпустила рекламу. В ней заявлялось, что препарат борется с коронавирусом.

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России обратила внимание на нее. После проведенных проверок ФАС выявил нарушения правил рекламы. Компании грозит штраф в размере от 200 тысяч до 500 тысяч рублей.