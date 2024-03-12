Общество 12 марта 2024, 04:22 Панда Катюша научилась кататься с деревянной горки и попала на видео Московский зоопарк показал катание панды Катюши с горки

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Панда Катюша осваивала катание на деревянной горке в вольере. Видео опубликовала в своем Telegram-канале генеральный директор Московского зоопарка Светлана Акулова.

«Вот так осваивала горку Катюша. На тот момент все было не знакомо, и лапки было страшно выпрямить», — написала она

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На кадрах видно, как медвежонок аккуратно выбрался на середину горки, а потом скатился на животе до конца.

Позже Акулова выложила кадры купания Катюши в бассейне. На тот момент все посетители уже ушли и панда Дин Дин начала приучать дочь к водным процедурам.

В начале марта Катюшу выпустили в большой вольер Московского зоопарка. Сотрудники посчитали, что юная медведица уже хорошо ходит и играет, чтобы сменить обстановку. Этот вольер оборудован небольшим бассейном, а также деревянными конструкциями, чтобы панды могли по ним лазать и отдыхать.

Ранее в Москве запустили в продажу тематические брелоки «Тройка» с изображением Катюши. Их выполнили в трех дизайнерских вариантах.