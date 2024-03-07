Общество 07 марта 2024, 15:01 Панду Катюшу выпустили в большой вольер Московского зоопарка Мэр Собянин сообщил о выходе панды Катюши в вольер московского зоопарка Московский зоопарк / Telegram

Читать 360tv в

Павильон «Фауна Китая» в Московском зоопарке откроется 8 марта, и посетители смогут понаблюдать за пандой Катюшей, которая уже зашла в вольер. Об этом заявил мэр столицы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

Он рассказал, что панда Диндин вместе с Катюшей находилась в небольшом неэкспозиционном помещении. Специалисты открыли заграждение в большой вольер зоопарка только после того, как малышка начала ходить и играть.

Реклама

«Он полностью безопасен для маленькой панды, есть все необходимое для развития и развлечений: деревянные конструкции для лазания и отдыха и небольшой бассейн», — отметил Собянин.

Катюша — первая панда, рожденная в московском зоопарке. Ее родителей — Жуи и Диндин — в Москву привезли в 2019 году в честь установления дипломатических отношений между Россией и Китаем.

В феврале директор московского зоопарка Светлана Акулова опубликовала видеозапись с пандой Катюшей. Медвежонок гулял по вольеру и проверял лапой температуру воды.