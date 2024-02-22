Москва 22 февраля 2024, 14:09 Брелоки «Тройка» с пандой Катюшей поступили в продажу в Москве Ликсутов: в Москве запустили в продажу новые брелоки «Тройка» с пандой Катюшей Пресс-служба столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы

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В Москве выпустили новые тематические брелоки «Тройка» с пандой Катюшей из столичного зоопарка. Они уже доступны к покупке, сообщили в пресс-службе департамента транспорта города.

«Мы знаем, вы ждали этого! Новые тематические брелоки „Тройка“ с пандой Катюшей уже в продаже», — отметил глава ведомства Максим Ликсутов.

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Он напомнил, что до этого дептранс уже выпускал три карты «Тройка», посвященные маленькой панде.

Новые брелоки «Тройка» выполнены в трех дизайнерских вариантах. На первом — новорожденную Катюшу держит на руках панда Диндин. Второе оформление представляет собой изображение уже заметно подросшего детеныша и третий образец — снимок спящей новорожденной Катюши.

Тематические брелоки «Тройка» продаются на стойках «Живое общение». Также они поступили во флагманские магазины на станциях метро «Маяковская» и «Трубная». Кроме того, брелоки доступны для заказа в интернет-магазине.

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