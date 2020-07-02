Памятник о неотчуждаемости территорий появился на Курилах

В Южно-Курильске установили памятную плиту с текстом поправки о нерушимости границ и неотчуждаемости территорий. На Сахалине и Курилах почти 75% жителей поддержали изменение Конституции.

Мэр Южно-Курильского района Вячеслав Власенко рассказал, что инициатором установки памятника стала молодежь Кунашира и Шикотана.

«Памятный знак представляет собой плиту размером 120 на 90 сантиметров с символикой Российской Федерации. На плите табличка с гравировкой, где выбита новая поправка в статью 67 Конституции РФ. В ней подчеркивается, что не допускаются призывы и действия к отчуждению территорий России», — рассказал Вячеслав Власенко, его цитирует пресс-служба правительства области.

Мэр рассказал, что памятник установили вечером 2 июля. Участие в церемонии открытия приняли представители власти, общественники, молодежь, участники движения «Серебряные волонтеры».

В правительстве Сахалинской области рассказали, что почти 75% проголосовавших в регионе одобрили поправки к Конституции. На курильских островах Шикотан и Кунашир работало девять комиссий, за неделю по Конституции там проголосовали 92% избирателей, за поправки высказались 91%.