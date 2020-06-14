    14 июня 2020, 16:36

    Японцы узнали о поправках в Конституцию России и расстроились из-за Курил

    Анатолий Минкин

    СМИ Японии привели речь президента России Владимира Путина во время его выступления на Поклонной горе во время торжественных мероприятий 12 июня. Они отметили, что российский лидер перечислил территории страны, куда включил Курильские острова. Об этом сообщил проект «ИноСМИ» со ссылкой на статью в газете Yomiuri shimbun.
    Японцы узнали о поправках в Конституцию России и расстроились из-за Курил

    Речь Путина, о которой шла речь в статье, звучала так: «Для каждого из нас Родина — это семья и отчий дом, родная земля от Калининграда и Камчатки до Курильских островов, от северных арктических морей до Севастополя и Крыма».

    Автор материала японского издания заявил, что Путин поднимает патриотические настроения россиян перед голосованием по поправкам в Конституцию, где появится запрет на отчуждение территорий. Таким образом, на вопросе о возвращении Курильских островов, к которому вернулись через столько лет, можно окончательно поставить крест.

    Читатели поделились своими мнениями о материале. В частности, некоторые отметили, что для России острова — это вопрос не территориальный, а стратегический. Так что она никогда их не отдаст. Японии, в свою очередь, нужно прекратить поддерживать с северным соседом отношения в экономике.

    Другой читатель напомнил, что Япония не может добиться возврата своих территорий у Южной Кореи. Как в таком случае говорить о России?

    Некоторые усомнились в политическом будущем премьер-министра Абэ. Его обещания вернуть острова назвали пустословием.

    Один читатель предложил представить, что будет, если острова вернутся? Японцы давно там не живут. Там родились и выросли россияне, которым придется покинуть свои дома. «Это невозможно. Они ведь не виноваты в том, что была война», — заявил автор комментария. В качестве альтернативы он предложил выкупить эти острова, как США сделали с Аляской.

    Многие отметили, что сейчас важнее не «северные территории», а поползновения Китая на острова Сэнкаку и ползучую оккупацию острова Такэсима со стороны Южной Кореи.

    «Все, это конец. Путин ясно дал понять, что никакого разговора о возврате «северных территорий» быть не может. В этих условиях хватит нам тратить деньги на любые квазипроекты по совместной хозяйственно-экономической деятельности на островах», — призвал еще один комментатор.

    Вопрос о подписании мирного договора между Россией и Японией поднялся в 2018 году. Тогда президент России Владимир Путин заявил, что договорился с премьер-министром Синдзо Абэ о создании рабочей группы дипломатов, которые займутся разработкой основных пунктов.

    Договор о прекращении войны Москва и Токио изначально подписали в октябре 1956 года. Там говорилось, что СССР передает Японии острова Шикотан и ряд Малой Курильской гряды. Однако после того, как США получили от Токио разрешение размещать на территории Японии любое вооружение, советские власти аннулировали свою подпись под документом.