Японцы узнали о поправках в Конституцию России и расстроились из-за Курил

Речь Путина, о которой шла речь в статье, звучала так: «Для каждого из нас Родина — это семья и отчий дом, родная земля от Калининграда и Камчатки до Курильских островов, от северных арктических морей до Севастополя и Крыма».

Автор материала японского издания заявил, что Путин поднимает патриотические настроения россиян перед голосованием по поправкам в Конституцию, где появится запрет на отчуждение территорий. Таким образом, на вопросе о возвращении Курильских островов, к которому вернулись через столько лет, можно окончательно поставить крест.

Читатели поделились своими мнениями о материале. В частности, некоторые отметили, что для России острова — это вопрос не территориальный, а стратегический. Так что она никогда их не отдаст. Японии, в свою очередь, нужно прекратить поддерживать с северным соседом отношения в экономике.

Другой читатель напомнил, что Япония не может добиться возврата своих территорий у Южной Кореи. Как в таком случае говорить о России?

Некоторые усомнились в политическом будущем премьер-министра Абэ. Его обещания вернуть острова назвали пустословием.

Один читатель предложил представить, что будет, если острова вернутся? Японцы давно там не живут. Там родились и выросли россияне, которым придется покинуть свои дома. «Это невозможно. Они ведь не виноваты в том, что была война», — заявил автор комментария. В качестве альтернативы он предложил выкупить эти острова, как США сделали с Аляской.

Многие отметили, что сейчас важнее не «северные территории», а поползновения Китая на острова Сэнкаку и ползучую оккупацию острова Такэсима со стороны Южной Кореи.

«Все, это конец. Путин ясно дал понять, что никакого разговора о возврате «северных территорий» быть не может. В этих условиях хватит нам тратить деньги на любые квазипроекты по совместной хозяйственно-экономической деятельности на островах», — призвал еще один комментатор.

Вопрос о подписании мирного договора между Россией и Японией поднялся в 2018 году. Тогда президент России Владимир Путин заявил, что договорился с премьер-министром Синдзо Абэ о создании рабочей группы дипломатов, которые займутся разработкой основных пунктов.

Договор о прекращении войны Москва и Токио изначально подписали в октябре 1956 года. Там говорилось, что СССР передает Японии острова Шикотан и ряд Малой Курильской гряды. Однако после того, как США получили от Токио разрешение размещать на территории Японии любое вооружение, советские власти аннулировали свою подпись под документом.