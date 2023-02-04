Общество 04 февраля 2023, 17:15 Памятник Чебурашке решили установить в Кисловодске Власти Кисловодска: памятник Чебурашке установят на улице Карла Маркса РИА «Новости»

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В Кисловодске собираются установить памятник Чебурашке. Об этом рассказали в местной администрации. Он может появиться на улице, где проходили съемки фильма о сказочном персонаже, сообщил ТАСС.

«Памятник Чебурашке планируют установить <…> на улице Карла Маркса», — уточнил глава города Евгений Моисеев.

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По его словам, идею уже одобрил Общественный совет Кисловодска. Он напомнил, что на этой улице снимали одну из самых эффектных сцен фильма. Жители уже начали называть ее Чебурашкинской.

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«Также в Кисловодске появилась традиция — в кинотеатре в конце просмотра зрители вместе с героями поют любимую песню про день рождения», — добавил Моисеев.

По данным оператора Единой федеральной автоматизированной информационной системы сведений о показах фильмов в кинозалах (ЕАИС), кассовые сборы фильма «Чебурашка» превысили пять миллиардов рублей.

В общей сложности на кинокартину продали билеты на общую сумму 5,1 миллиарда рублей. По сборам фильм обошел комедию «Холоп» и первую часть «Аватара».

В странах СНГ «Чебурашка» тоже вышел в лидеры кинопроката.