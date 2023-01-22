Культура 22 января 2023, 20:10 «Чебурашка» собрал в российском прокате более пяти миллиардов рублей ЕАИС: кассовые сборы фильма «Чебурашка» превысили пять миллиардов рублей РИА «Новости»

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Кассовые сборы российского семейного фильма «Чебурашка» превысили пять миллиардов рублей. Об этом свидетельствуют данные системы оператора федеральной информационной системы сведений о показах фильмов в кинозалах (ЕАИС).

Всего на «Чебурашку» продали билетов на общую сумму 5,1 миллиарда рублей, из которых более 200 миллионов пришлись на воскресенье, 22 января.

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По общим сборам картина обогнала прошлых лидеров отечественного проката — первую часть «Аватара» Джеймса Кэмерона и комедию «Холоп» Клима Шипенко.

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Ежедневно в России проходит более 10 тысяч сеансов с показами «Чебурашки». В будние дни посмотреть на семейную историю приходят свыше 250 тысяч зрителей, а в выходные их количество увеличивается в три и более раз.

Фильм «Чебурашка» по итогам прошлых выходных стал лидером кинопроката не только в России, но и в странах СНГ, собрав за два дня 848 миллионов рублей.