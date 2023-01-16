Культура 16 января 2023, 06:23 «Чебурашка» стал абсолютным лидером проката в России и странах СНГ Кассовые сборы фильма «Чебурашка» превысили 4 млрд рублей

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Фильм «Чебурашка» по итогам выходных стал лидером кинопроката в России и странах СНГ, собрав 848 миллиона рублей. В общей сложности за время показа зрители раскупили билеты на сумму четыре миллиарда рублей, рассказал сайт «Киновидеобизнес».

Кассовые сборы с 12 по 15 января составили 848 миллиона рублей, и «Чебурашка» занял первое место в прокате. На втором оказалась премьера фильма «Операция „Фортуна“: Искусство побеждать» с 230,5 миллиона рублей, на третьем — «Аватар: Путь воды» с 36,5 миллиона в странах СНГ без России и Белоруссии. Пятерку популярных картин замкнули «Иван Царевич и Серый Волк 5» и «Одни на каникулах», билеты на которые продали за 32,1 и 29,7 миллиона рублей соответственно.

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В общей сложности с начала проката «Чебурашка» собрал четыре миллиарда рублей, этот порог преодолели днем 15 января. Российский фильм побил рекорд «Аватара», на счету которого 3,5 миллиарда рублей в России и почти 3,7 миллиарда рублей с учетом стран СНГ.

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