Общество 03 января 2023, 13:54 Память погибших в Макеевке военных почтили в Самарской области Самарские общественники организовали мероприятия в память о погибших солдатах в Макеевке Официальный сайт мероприятия / человека / коллектива /ведомства

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Мероприятия в память о погибших при ударе украинских боевиков в Макеевке российских военных прошли в пяти городах Самарской области. Организаторами стали местные общественные организации «Боевое братство» и женсовет 2-й гвардейской Краснознаменной общевойсковой армии. Об этом сообщило издание «Блокнот».

В Самаре участники собрались на площади Славы, где состоялась поминальная служба и возложение цветов.

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В Тольятти, Новокуйбышевске, Жигулевске и Сызрани десятки жителей пришли к военным мемориалам, чтобы почтить память погибших военных.

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«Переживает вся Самарская область. Очень много звонков мне поступило от жен военнослужащих и матерей», — заявила в беседе с изданием «Сова» глава женсовета 2-й гвардейской Краснознаменной общевойсковой армии Екатерина Колотовкина.

Она подчеркнула, что сейчас все родственники погибших военных получают психологическую помощь.

Руководитель общественной организации добавила, что проходящие в регионе мероприятия — способ показать, что никто не забыл о погибших участниках специальной военной операции. Колотовкина подчеркнула, что правительство региона и военное командование делают все возможное, чтобы помочь их семьям.

Украинские боевики нанесли удар ракетами HIMARS по месту временной дислокации российских военных в Макеевке в ночь с 31 декабря на 1 января. Официальный представитель Министерства обороны Игорь Конашенков заявил, что на месте погибли 63 военнослужащих.

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров заявил, что среди погибших и раненых оказались жители региона. Он подчеркнул, что о ситуации в Макеевке распространяется много фейковой информации. Семьи военных он призвал обращаться в военные комиссариаты или звонить по номеру горячей линии 112.