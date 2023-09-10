Общество 10 сентября 2023, 22:40 Памфилова объяснила, в каких регионах на выборах президента применят ДЭГ ЦИК РФ: на выборах президента ДЭГ применят в регионах, у которых есть опыт Unsplash

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Дистанционное электронное голосование на выборах президента России будет применяться в тех регионах, у которых есть опыт. Об этом рассказала глава Центризбиркома Элла Памфилова, сообщил ТАСС.

Центризбирком очень осторожно подходит к президентским выборам в целях безопасности. На этом мероприятии ДЭГ применят не более 30 регионов. Это обсуждалось с Минцифры и «Ростелекомом», подчеркнула Памфилова.

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Последний день голосования в Подмосковье завершился 10 сентября. Избирательные участки закрыли свои двери в 20:00. Всего в регионе работали свыше 3,9 тысячи участков.

Избиратели, которые отдали свои голоса с помощью ДЭГ, не испытали никаких проблем с использованием платформы, подчеркнул замглавы ЦИК РФ Николай Булаев.