Общество 10 сентября 2023, 22:12 Избиратели не испытали проблем при использовании ДЭГ Замглавы ЦИК Булаев: никто из воспользовавшихся ДЭГ не испытал проблем unsplash.com

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Никто из избирателей не испытал проблем при использовании платформ для дистанционного электронного голосования (ДЭГ), заявил замглавы ЦИК РФ Николай Булаев. Его слова привел ТАСС.

Булаев назвал закономерным явлением ДЭГ тот факт, что как только оно начинается, в первые минуты им желает воспользоваться большое количество людей. Однако никто из избирателей не испытал проблем.

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Председатель Центризбиркома РФ Элла Памфилова ранее попросила специалистов из Москвы подумать над организацией дистанционного голосования в условиях отсутствия интернета.

Система ДЭГ во время выборов пережила более 27 тысяч DDоS-атак. Это очень высокий показатель, поэтому за атаками стоят не хакеры, а спецслужбы западных государств, заявил сопредседатель координационного совета при Общественной палате по общественному контролю за голосованием Максим Григорьев.