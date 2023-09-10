Выборы 10 сентября 2023, 20:03 Избирательные участки в Подмосковье завершили работу Избирательные участки закрылись в Подмосковье в 20:00 РИА «Новости»

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Завершился последний день трехдневного голосования в Московской области. Все избирательные участки закрыли свои двери в 20:00, сообщил Мособлизбирком.

Всего в регионе было открыто более 3,9 тысячи участков. ЦИК назвал это число уникальным. В Центризбиркоме также назвали Подмосковье лидером в России по прозрачности и удобству голосования.

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По данным на 18:00, явка в Московской области превысила три миллиона человек — это 54,7% от общего числа избирателей. С помощью дистанционного электронного голосования свой выбор сделали 391 888 человек, или 88,01% от подавших заявку на ДЭГ.

Выборы проходили в штатном режиме. Серьезных нарушений за все три дня мониторинговые комиссии не зафиксировали.