Общество 22 марта 2024, 16:33 Ozon и Wildberries начнут работать в ЛДНР в ближайшее время Пушилин: Ozon и Wildberries заработают в ДНР и ЛНР в ближайшее время Maksim Konstantinov/Global Look Press

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Маркетплейсы Ozon и Wildberries откроются на территории ДНР и ЛНР в ближайшее время. Запросы на предоставление помещений и офисов уже получены, рассказал глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин на форуме «Интеграция-2024: перспективы развития новых территорий».

«Маркетплейсы: в частности, по Ozon уже принято [решение] по заходу на территорию Донецкой и Луганской народных республик, и Wildberries», — процитировал его RT.

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Осталось проработать техническую составляющую, добавил Пушилин.

В России действуют масштабные программы по восстановлению новых регионов. На эти цели выделили более триллиона рублей. В конце января президент России Владимир Путин призвал крупные отечественные банки не бояться санкций и активнее заходить в новые субъекты страны. На тот момент 75 предприятий уже стали участниками свободной экономической зоны в этих регионах. Созданные проекты позволили создать и сохранить более 42 тысяч рабочих мест.