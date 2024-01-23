Власть 23 января 2024, 16:51 Более триллиона рублей выделили на восстановление новых регионов России Путин: в России выделили более 1 трлн рублей на восстановление новых регионов РИА «Новости»

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В России действуют масштабные программы по восстановлению новых регионов. На это выделили более триллиона рублей, сообщил президент Владимир Путин во время выступления на площадке Всероссийского семейного форума «Родные-любимые».

«У нас большие программы по восстановлению ваших регионов — свыше триллиона рублей. По-моему, 1 триллион 77 миллиардов. Это приличные деньги», — заметил глава государства.

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Он заверил, что реализация программ продолжится.

Путин выразил надежду, что интеграция новых субъектов в общее российское пространство произойдет максимально быстро. Власти страны будут к этому стремиться «наряду с решением вопроса безопасности», пообещал он.

Исторические связи регионов с Россией не терялись — это продемонстрировали итоги референдума, проведенного в 2022 году, продолжил президент. Пока ситуация «не самая лучшая и далеко не спокойная», однако новые регионы уже начали выплачивать налоги в федеральный бюджет. Владимир Путин подчеркнул, что новые субъекты — «труженики», где живут «талантливые, трудоспособные люди».