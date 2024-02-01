Власть 01 февраля 2024, 00:44 Путин призвал крупные банки активно работать в новых регионах Путин: банки России должны заходить в новые регионы, не опасаясь санкций РИА «Новости»

Читать 360tv в

Крупным отечественным банкам нужно не бояться санкций, а начать вести деятельность в новых регионах России. Об этом президент Владимир Путин заявил на совещании по социально-экономическому развитию новых субъектов. Цитату привело РИА «Новости».

«Все и так — то, чего боялись раньше, санкций, — все уже случилось, чего бояться-то. Надо заходить на эти территории активнее и работать там», — отметил он.

Реклама

Глава государства добавил, что 75 предприятий стали участниками свободной экономической зоны в новых регионах. При этом создали проекты, которые позволили сохранить и создать свыше 42 тысяч рабочих мест.

Ранее Владимир Путин напомнил, что в России действуют масштабные программы по восстановлению новых регионов. На эти цели выделили более триллиона рублей. Он выразил надежду, что новые субъекты интегрируются в общее российское пространство максимально быстро.