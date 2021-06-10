Овощи и замороженная рыба подешевели в России

В России снизились оптовые цена на овощи, подсолнечное масло и замороженную рыбу. Однако стоимость некоторых продуктов продолжает расти.

На 0,1% снизились цены на замороженную рыбу и бутилированное подсолнечное масло, сообщил «Интерфакс» со ссылкой на Министерство сельского хозяйства.

Значительнее подешевели овощи. Капуста упала в цене на 5,9%, огурцы — на 6,1%, помидоры — на 5,2%, репчатый лук — на 0,2%,

Подорожали пастеризованное молоко и гречневая крупа. Цена на продукты выросла на 0,1%. Баранина и сахар показали стабильность, их стоимость не выросла.

Ранее заместитель министра промышленности и торговли Виктор Евтухов рассказал, что правительство не планирует продлять соглашение о сдерживании цен на сахар и масло. Документ о регулировании стоимости сахара истек в начале июня, однако благодаря допуску на российский рынок 350 тысяч тонн импортного сахара, удалось избежать резкого роста цен на продукт.

Ранее председатель Центрального банка РФ Эльвира Набиуллина сообщила, что они не ожидают скачка в стоимости продовольствия в России после завершения действия соглашений о сдерживании цен на отдельные продукты, сообщала «Газета.ru».