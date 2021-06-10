Власти отказались продлевать соглашение о предельных ценах на сахар и масло

Соглашение о предельных ценах на сахар и подсолнечное масло продлевать не будут. Правительство может использовать для регулировки стоимости товаров другие механизмы.

Статс-секретарь, заместитель министра промышленности и торговли Виктор Евтухов в интервью «Российской газете» напомнил, что соглашение по сахару истекло 1 июня. Но торговые сети и производители продолжают соблюдать договоренности. Стоимость продукта, по его мнению, будет теперь регулироваться с помощью рыночной конкуренции — на российский рынок допущено 350 тысяч тонн импортного сахара.

Соглашение о предельных ценах подсолнечного масла истечет 1 октября этого года.

«Тиражировать практику заключения соглашений на другие товары не стоит. Соглашения по сахару и маслу являются примером мягкого регулирования правил поведения участников рынка по ряду наиболее социально важных позиций», — пояснил Евтухов.

Он отметил, что задача правительства была не просто сдерживать цены, но и предотвратить дефицит на полках магазина этих товаров.

Политик считает, что в будущем вместо соглашений о сдерживании цен лучше использовать рыночные механизмы и вовремя проводить работу с отдельными группами товаров. Замминистра предлагает использовать приемы таможенно-тарифной политики, предоставлять господдержку производителям сельскохозяйственной продукции и продуктов питания, а по ряду товаров можно применять товарные интервенции.