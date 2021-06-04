Минпромторг назвал временным регулирование цен на сахар и масло

Регулирование цен на сахар и подсолнечное масло — это временная мера, заявил «Известиям» замминистра промышленности и торговли Виктор Евтухов. По его словам, если бы правительство зафиксировало цены на три года, «тогда наступили бы и дефицит, и очереди — то, что проходили другие страны».

Введенные ограничения — это не прямое госрегулирование, считает Евтухов. В декабре 2020 года правительство заключило соглашения с производителями сахара и подсолнечного масла, а также торговыми сетями о закупочных и отпускных ценах.

Согласно ему литр подсолнечного масла должен стоить не более 95 рублей в опте и не выше 110 рублей в рознице. А килограмм сахара-песка — 36 рублей и 46 рублей соответственно.

К соглашениям, по словам Евтухова, «присоединялись те, кто хотел».

«То есть государство выступило как партнер, регулятор, но ничего не навязывало», — считает замминистра.

В декабре правительство также получило право замораживать розничные цены, если за два месяца продукты подорожали более чем на 10%. В апреле в Минсельхозе говорили, что могут задействовать механизм в отношении мяса птицы и яиц.

Сейчас, заявил Евтухов, цены на мясо и курицу стабилизировались, а на яйцо и вовсе упали.