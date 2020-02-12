Отцу 11 детей из Орехово-Зуева вне очереди дали бессрочный ВНЖ в России

Отцу 11 детей из Орехово-Зуева Абдуманнону Сатторову дадут бессрочный вид на жительство России. Мужчина приехал в Подмосковье из Таджикистана, здесь нашел жену, а в начале февраля стал отцом в 11-й раз.

В подмосковном управлении МВД рассказали, что Сатторов обратился к ним с просьбой о бессрочном виде на жительство 27 сентября. Ведомство имеет право рассматривать обращения в течение полугода, но после того, как его жена Светлана попросила власти Орехово-Зуева о помощи, процесс ускорился.

«Сотрудники полиции приняли решение по обращению А. Сатторова в максимально короткий срок. Многодетный отец может получить необходимые документы в отделе по вопросам миграции МУ МВД России „Орехово-Зуевское“», — сообщили в пресс-службе подмосковного МВД.

После того, как мужчина получит бессрочный документ, он сможет подать заявление на получение гражданства России по упрощенной схеме, без соблюдения условия о пятилетнем сроке проживания.

Светлана Сатторова рассказала СМИ, что, несмотря на большую семью, из-за отсутствия гражданства у мужа им не удается получить жилищную субсидию. Она посетовала, что власти Орехово-Зуева могли бы обращать больше внимание на такие семьи, как у них. После этого с женщиной стали работать социальные службы, а при выписке из роддома ее встречал глава Орехово-Зуевского городского округа Геннадий Панин.

Власти городского округа пообещали дать семье больше социальной поддержки и помочь с оформлением документов на жилищную субсидию.