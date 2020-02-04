Жительница Орехова-Зуева родила 11-го ребенка. Теперь 6:5 в пользу девочек

В Орехове-Зуеве женщина родила 11 ребенка. Девочка появилась на свет в местном роддоме.

Сейчас мама и малышка чувствуют себя хорошо. Дома их ждут папа, пятеро братиков и еще столько же сестер. Самому старшему ребенку исполнилось 13 лет.

«Роды прошли успешно, без осложнений. Новорожденная девочка весит 3070 грамм, рост — 51 сантиметр. Мама и малышка чувствуют себя хорошо и готовятся к скорой выписке», — рассказала Вера Калинина, заведующая роддомом.

В семье рассказали, что обязательно воспользуются услугой «Рождение ребенка». Благодаря ей прямо в роддоме можно оформить необходимые на малыша документы: свидетельство о рождении, ОМС, ИНН, СНИЛС. Также мамы могут сразу поставить ребенка на учет в детский сад.

Получит семья и подарочный набор «Я родился в Подмосковье». В него входят все необходимые предметы для мамы и малыша: ползунки, соски, пеленки. Получить можно и его альтернативу — денежную выплату.

Получить все ответы на тему родов в регионе можно в колл-центре «Стань мамой в Подмосковье». Родители смогут задать любой интересующий вопрос.