Семье с 11 детьми из Орехово-Зуева помогут решить проблему с жильем

Глава Орехово-Зуева Геннадий Панин, который встречал Саторову при выписке, рассказал, что этой семье дополнительно к тем мерам поддержки, которые они уже получали, выплатят в сумме еще около 176 тысяч рублей. Однако главная задача сейчас — решить жилищную проблему.

«Сейчас наша задача номер один — собрать при помощи социального работника необходимый пакет документов, чтобы по программе «Жилище» Московской области получить выплату на покупку жилья. Я думаю, что выплата будет достаточной, чтобы семья могла купить себе дом с земельным участком. Мы всячески будем помогать», — сказал Панин «360» в присутствии Саторовой.

Кроме Панина, с женщиной встретились и другие чиновники из местной администрации. Они проговорили дальнейшее сотрудничество для скорейшей подготовки документов.

«В настоящий момент основной вопрос — собрать документы для предоставления жилищной субсидии для приобретения жилого помещения или для строительства жилого дома. Сейчас мы этим вопросом активно занимаемся. На контроле у главы этот вопрос. Все в плановом режиме. У мамы сейчас никаких вопросов и проблем нет», — отметила заместитель главы администрации Орехово-Зуевского городского округа Ирина Кузнецова.

Светлана Саторова рассказала «360», что после выписки она и дети чувствуют себя хорошо. Девочку, которая стала шестой дочкой, решили назвать Сабриной.

«Нам помогают, спасибо большое. И глава, и соцзащита — все помогают. Сдвиги начались», — добавила Саторова.

Светлана Саторова после рождения 11-го ребенка рассказала РЕН ТВ, что, несмотря на большую семью, им пока не удается получить квартиру и решить жилищный вопрос. Как сообщила женщина, ее муж — гражданин Таджикистана, а для получения субсидии нужны и его документы. В понедельник она рассказала журналистам, что сейчас их семье оказывают полную поддержку: с ними работают и чиновники администрации, и социальная помощь.