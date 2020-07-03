Родные Нурмагомедова попросили не приезжать на похороны. Так безопаснее
«Я хочу попросить всех близких, которые хотят приехать на соболезнования, чтобы они воздержались. Я бы не хотел, чтобы дальше эта пневмония распространялась», — сказал брат умершего Нурмагомед Нурмагомедов. Он предложил родным воспользоваться телефоном, чтобы принести соболезнования.
Отец и тренер Хабиба Нурмагомедова скончался в московской больнице от коронавирусной инфекции. Он долгое время боролся с болезнью, был в тяжелом состоянии и поначалу даже смог справиться с вирусом. Но позже о смерти Нурмагомедова-старшего сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров. Соболезнования сыну и родственникам тренера приносят спортсмены и политики. Так, президент Владимир Путин связался с бойцом UFC и лично поговорил с ним по телефону. Об это рассказал пресс-секретарь Дмитрий Песков.