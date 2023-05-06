Эксклюзив 06 мая 2023, 11:33 Относился ответственно до конца. Вадим Матевосянц — об отношении Валентина Юдашкина к работе Дизайнер Вадим Матевосянц рассказал, как Юдашкин относился к своей работе

Читать 360tv в

Валентин Юдашкин скончался на 60-м году жизни 2 марта после продолжительной болезни. Несмотря на тяжелый недуг модельер продолжал трудиться, каждая его коллекция была большим событием в мире моды. Дизайнер интерьеров Вадим Матевосянц, рассказал о работе с именитым кутюрье.

Матевосянц работал в Доме моды Валентина Юдашкина пять лет. Эти годы принесли ему много опыта. Самого Юдашкина дизайнер вспомнил как человека, который относился к работе с большой ответственностью до конца свой жизни. Он добавил, что модельер был очень доброжелательным в личном общении.

Реклама

«Был очень доброжелателен, весел», — отметил Матевосянц

Прощание с одним из самых известных советских и российских модельеров, народным художником России, заслуженным деятелем искусств Валентином Юдашкиным началось на Троекуровском кладбище в Москве. Многие знаменитости тепло отзываются о кутюрье. Певец Лев Лещенко назвал смерть Юдашкина тяжелой утратой и печальным событием, а самого модельера великолепным творцом, художником и личностью, который прославлял страну на выставках во Франции и других странах. Артист Владимир Винокур в беседе с «360» заметил, что Юдашкин совершил революцию в российской моде.