«Отношение как к свастике». Глава Союза женщин России объяснила, как разглядела в радуге пропаганду ЛГБТ

Глава Совета женщин России Екатерина Лахова отметила, что относится к радуге как свастике. Она пояснила, что этот символ века назад обозначал исключительно положительные вещи.

Глава Совета женщин России Екатерина Лахова во время совещания с Владимиром Путиным пожаловалась главе государства на пропаганду ЛГБТ, которую несут в себе яркие картинки и радуга. В частности, она рассказала президенту о мороженом «Радуга», которое производят и рекламируют в стране. Лахова уверена — так детей ненавязчиво заставляют привыкать к флагу этого сообщества.

После такого заявления многие пользователи социальных сетей стали предлагать запретить не только продукцию, которая выполнена в радужных цветах, но и саму радугу как природное явление. Екатерина Лахова рассказала изданию «Подъем», что слышала о таких заявлениях, но они совершенно ее не расстраивают. Она подчеркнула, что у каждого своя позиция, но заявила, что никогда не меняет своих решений.

Да, и через мороженое могут радугу, я извиняюсь, лоббировать. У меня отношение к радуге отрицательное, как и к свастике, которую на сегодняшний день запретили. А много веков назад этот фашистский знак обозначал благополучие, плодородие и так далее Екатерина Лахова.

Глава Союза женщин подчеркнула, что не нарушает права сексуальных меньшинств, главное, чтобы они не занимались пропагандой и агитацией своего образа жизни. При этом она отметила, что выступает против однополых браков, а также «этих розовых и голубых».