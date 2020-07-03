Владимиру Путину пожаловались на радугу, причем дважды за одно мероприятие. Сенатора Алексея Пушкова возмутил радужный флаг на здании американского посольства. А председателю «Союза женщин России» Екатерине Лаховой не понравилось мороженое, да и вообще вся реклама, в которой изображают радугу. Готовиться ли компаниям к смене оформления, разбирался «360».

Флаг на посольстве

В пятницу 3 июля Владимир Путин встретился с членами рабочей группы, готовившей поправки к Конституции. На заседании, проходившем онлайн, возникла неожиданная тема.

Вначале член Света Федерации Алексей Пушков обратил внимание на ЛГБТ-флаг, вывешенный на здании посольства США в «месячник борьбы за права сексуальных меньшинств». По мнению сенатора, таким образом те, кто его вывесили, хотят продемонстрировать, что «мы сейчас будем агрессивно на вас наступать в сфере идеологической, в нравственной сфере».

Путин в ответ заявил, что сотрудники посольства тем самым «кое-что показали по поводу того, кто там работает». В России нет и не будет ограничений по расе, национальности, религии и сексуальной ориентации, подчеркнул президент, добавив, что каждый россиянин, когда ему исполнится 18 лет, может «определить свою собственную судьбу».

«Навязывать ничего не нужно. Вот мы против чего? Против навязывания чего-то» — пояснил Путин.

Радужное мороженое

Позже на той же встрече глава «Союза женщин России» Екатерина Лахова рассказала главе государства о подозрительных рекламных щитах и мороженом.

«У нас сегодня рекламные щиты, например, вывешивают радужные, красивые эти цвета. Вроде это незаметно, с красивыми словами. Или рекламируют мороженое, которое тоже называют „Радугой“. „Потребляйте это мороженое…“ и так далее», — заявила общественница.

Лахова подвела к тому, что «все это косвенно, но все-таки заставляет привыкать наших детей к тому цвету, к тому флагу, который вывешивался на данном посольстве». И попросила, чтобы этими радугами занялся Роскомнадзор.

Путин заявил, что «за каждым не уследишь, где какую этикетку кто придумал». Но если есть подозрения по поводу «пропаганды нетрадиционных для нас ценностей», то этим должен заниматься общественный контроль.

«Под контролем мы это должны держать, Владимир Владимирович, под контролем», — согласилась Лахова.

Что думает бизнес

Производитель мороженого «Радуга» отверг обвинения в скрытой ЛГБТ-пропаганде. Вице-президент ООО «Чистая линия», производящего продукт, Армен Бениаминов назвал радугу «полетом мысли» своих инженеров.

Источник фото: ООО «Чистая линия»

«В нашем понимании радуга — это радость, солнышко после дождя, это хорошее, доброе настроение, которое мы несем людям», — заявил он «Политике сегодня».

«Мы производим высококлассное мороженое, которое до сих пор ни одна компания в мире не повторила», — прорекламировал Бениаминов продукт, добавив, что в «Радуге» четыре цвета и все «на природных красителях». В ЛГБТ-флаге, знает Бениаминов, гораздо больше цветов, чем в мороженом.

Компания, отметил вице-президент, выступает за семейные ценности. А сам он проголосовал за поправки к Конституции в том числе из-за необходимости их развивать.

Запретить радугу

Радуга в России используется, вообще говоря, довольно часто. И если следовать логике Екатерины Лаховой, то менять вывески придется многим детским садам и центрам творчества школьников, которые еще с советских времен называются «Радуга».

Источник фото: Детсад в городе Березники Пермского края

Радугу повсеместно рисуют в детских книжках. В любом детском магазине можно увидеть разноцветные пирамидки, а иногда и игрушку «Пружинка», предназначенную для тех, кто постарше.

Да и взрослые не считают радугу «гейской».

Сменить логотип может понадобиться интернет-магазину «Улыбка радуги» и телеканалу «360» — цвета в нашем логотипе также похожи на радугу.

Источник фото: скриншот

Источник фото: телеканал «360»

Наконец, открытие Исаака Ньютона, разложившего солнечный свет на спектры, выглядит также весьма двусмысленным.