Общество 18 января 2024, 13:18 «Отнеслась к подарку без особого энтузиазма». Супруги из Тюмени — о выигрыше миллиарда в лотерею Новогодний миллиард в «Столото» выиграли логопед Светлана и токарь Юрий Семеновы РИА «Новости»

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Имена победителей новогодней лотереи от «Столото» рассекретили. Почти миллиард рублей получат супруги Светлана и Юрий Семеновы. Они потратят деньги на квартиру, машину, логопедический кабинет и путешествие, сообщила пресс-служба организатора розыгрыша.

Глава семейства работал токарем и последние три года участвовал в лотереях. Перед праздниками он выиграл пять тысяч рублей и потратил их на наборы новых билетов, из которых один вручил жене. Мужчина в шутку заявил, что приз поделят пополам. Утром 1 января Семеновы узнали, что выиграли 1 000 000 150 рублей.

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«Когда муж вручил мне тубус по случаю праздника, я отнеслась к подарку без особого энтузиазма. Новый год встретили вдвоем. Загадали под бой курантов желания о благополучии нашей семьи и близких. Включили 1 января розыгрыш по телевизору и начали проверять билеты», — рассказала победительница.

Светлана Семенова работала логопедом-дефектологом. Часть выигрыша она потратит на собственную логопедическую практику. Семья решила купить просторное жилье и новую машину, съездить в путешествие, поправить здоровье, поделиться деньгами с двумя детьми и нуждающимися.

Супруги прилетели в Москву на оформление выигрыша 12 января и получат свои деньги не позднее, чем через 180 дней после обращения. За вычетом налога им перечислят 850 100 128 рублей.

Семеновы третьими в России выиграли миллиард рублей. Организаторы лотереи не сразу разыскали победителя, супруги несколько дней не звонили в московский офис «Столото». Жители Тюмени, еще не зная имени нового миллиардера, начали обращаться к нему за помощью. Например, пожилая женщина попросила купить квартиру.