Общество 03 января 2024, 01:49 Организаторы лотереи не нашли выигравшего миллиард тюменца Ura.ru: выигравший миллиард житель Тюмени не забрал выигрыш Unsplash

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Житель Тюмени, который выиграл миллиард рублей в новогоднем розыгрыше лотереи «Русское лото», так и не обратился за деньгами. Представители пресс-службы гослотереи «Столото» рассказали об этом в беседе с Ura.ru.

«Победитель еще не вышел на связь с организаторами. Как правило, участники обращаются не сразу», — отметили в организации.

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По данным пресс-службы, победители обращаются за выигрышем разными способами. Например, звонят по телефону или приезжают в лотерейный центр. Некоторые отправляют документы по почте, хотя в случае с миллиардным выигрышем такое маловероятно.

Директор по маркетингу «Столото» Варвара Басанович заявила, что победителя из Тюмени ждут в московском офисе, чтобы оформить его выигрыш. Тюменец стал третьим, кто выиграл миллиард рублей по итогам новогодней лотереи.

В летнем розыгрыше победил житель ЯНАО. Он выиграл восемь миллионов рублей в лотерее «Все или ничего». Эта игра интересна тем, что победителем становится как человек, угадавший в игровом поле 12 числе, так и тот, кто не угадал ни одного, сообщило радио Sputnik.