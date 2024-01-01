Интересное 01 января 2024, 18:57 Тюменец стал лотерейным миллиардером Житель Тюмени выиграл в лотерею «новогодний миллиард» РИА «Новости»

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Счастливчик из Тюмени стал третьим в истории лотерейных розыгрышей в России миллиардером по итогам новогоднего розыгрыша «Русского лото». Об этом РИА «Новости» сообщили в «Столото».

По словам операционного директора по маркетингу «Столото» Варвары Басанович, тюменца ждут в Москве для оформления выигрыша.

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В 2022 году миллиард рублей выиграл житель Подмосковья, а годом ранее — Нижнего Новгорода.

По итогам розыгрыша в России по миллиону рублей выиграли 87 человек. Еще 80 счастливчиков разделили между собой 13 призов по одному миллиону, получив по 162,5 тысячи рублей. В «Новогоднем миллиарде» выигрышными стали более 9,2 миллиона билетов.

RT сообщил, что в 2021 году в Челябинской области 23 человека выиграли по миллиону и больше. Самый крупный выигрыш составил более 25 миллионов рублей.

Ранее эксперт заявил, что в советское время каждый третий лотерейный билет был выигрышным. Шансов выиграть деньги в современной лотерее намного меньше.