Мир 11 мая 2023, 00:37 Политолог Колташов рассказал о причинах отмены визового режима с Грузией Политолог Колташов: отмена виз с Грузией связана с дружественной позицией в период СВО

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Россия отменила визовый режим с Грузией, который действовал с 2019 года. Политолог, директор Института нового общества Василий Колташов рассказал, с чем связано такое решение. Об этом сообщила «Политика сегодня».

Специалист пояснил, что к такому решению подтолкнуло корректное поведение Грузии в период СВО. Правящая партия «Грузинская мечта» отказалась ввязываться в конфликт с Россией.

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«Грузинские власти смогли избежать реализации американского плана, который вообще предполагал, что Грузия будет воевать против России», — отметил Колташов.