Нападение на сотрудников ДПС на Ленинском проспекте. Главное

Все произошло возле дома 156 по Ленинскому проспекту. Сотрудники дорожно-патрульной службы остановили водителя такси за езду с грязными номерами. Они оформляли протокол на таксиста, и в этот момент к ним подошел прохожий. По некоторым данным, он открыл дверь машины и начал стрелять из травматического оружия — причем практически в упор. Всего он успел выстрелить шесть раз: четыре раза в одного полицейского, и еще два раза — в его напарника. В результате оба сотрудника получили ранения. По предварительной информации, один получил пулю в лицо, другой — в ногу. Несмотря на это они смогли задержать злоумышленника, открыв встречный огонь и ранив его.

В пресс-службе МВД сообщили, что всех троих доставили в медицинские учреждения. По некоторым данным, сотрудники ДПС находятся в тяжелом состоянии.

После «Интерфакс» со ссылкой на источник сообщил, что нападавший умер в больнице от полученных ранений. Однако СК опроверг эту информацию — представитель столичного главка СК Юлия Иванова рассказала РИА «Новости», что нападавший сейчас находится в больнице. По некоторым данным, он лежит в реанимации — есть информация о том, что ему сделали операцию.

Очевидцы о перестрелке

Стрельбу видели или слышали как жители района, так и сотрудники, которые работали неподалеку от места происшествия. Сотрудница барбершопа рассказала «360», что перед началом перестрелки правоохранители преследовали таксиста.

Проезжавший мимо водитель отметил, что вскоре на место приехало много машин полиции и скорой помощи.

«Какая-то дичь случилась. Много скорых, полицейских. Они выехали, все перекрыли. Что-то очень серьезное», — рассказал он.

Очевидица Галина Данилова рассказала kp.ru, что стрелок шел прямо к гаишникам. При этом он размахивал руками и что-то кричал, а затем достал пистолет. Сперва он через открытое окно выстрелил в инспектора, который в этот момент сидел на пассажирском сиденье.

Стрельбу на Ленинском проспекте слышали также охранники стоянки. Из своей будки они услышали три-четыре хлопка сперва с одной стороны — судя по всему, это были выстрелы нападавшего, а затем ответные хлопки — выстрелы полиции. После этого они выбежали на улицу, но саму перестрелку не застали — лишь ее последствия. Мужчины увидели полицейского, который лежал на земле — у него из головы шла кровь, была травмирована нога и пробито легкое со стороны спины.

Хлопки были, сначала три-четыре хлопка, секунд через 30 ответные хлопки — полиции. Голова, нога, то ли легкое пробило, то ли еще что. Они его завалили, бандита Охранники стоянки

При этом они подчеркнули, что все участники стрельбы были в сознании, когда на место происшествия прибыли врачи, следователи, сотрудники Росгвардии и полицейские.

Таксист — обычный свидетель

Вскоре после перестрелки в Сети появилась информация о том, что огонь по сотрудникам ДПС открыл таксист, которого они остановили для проверки документов. Однако в МВД эту информацию опровергли.

«В это время мужчина подошел со стороны, буквально с тротуара, и, достав, предположительно, травматическое оружие, произвел несколько выстрелов в сторону полицейских. Сотрудники, достав табельное оружие, по закону „О полиции“, произвели выстрелы непосредственно по злоумышленнику», — рассказал журналистам начальник управления информации и общественных связей ГУ МВД России по Москве Владимир Васенин.

То же самое сказали и в пресс-службе «Яндекс.Такси». Там подтвердили, что таксист присутствовал там во время стрельбы, однако, как и его пассажир, был обычным свидетелем.

«По нашей информации, таксиста действительно остановили для проверки документов, однако никакого отношения к перестрелке он не имеет. По словам пассажира, стрельбу начал не водитель такси, а случайный прохожий. Сейчас водителя как свидетеля опрашивают органы правопорядка», — пояснили в пресс-службе компании.

Не состоял на учете и учился на юриста

Прохожим оказался 24-летний житель Дагестана. Причины нападения предстоит выяснить следователям. Как сообщил «Интерфаксу» источник, стрелявший не попадал в поле зрения правоохранительных органов и не состоял на учете.

«Он не находился в розыске, не был в списках приверженцев радикальных взглядов, пособников участников незаконных вооруженных формирований, осуществляющих террористическую деятельность», — сказал собеседник агентства.

Это подтвердили и родственники молодого человека. Они рассказали Telegram-каналу Baza, что он не общался с экстремистами и учился на юриста.

После нападения на полицейских следователи возбудили уголовное дело по статье «Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов». Они начали проверку стрелка на причастность к экстремизму — сейчас опрашивают родственников мужчины и проводят обыски в его квартире. Также правоохранители допросят и двоих соседей нападавшего, которые жили вместе с ним.

Готовил преступление заранее

Ранее многие СМИ сообщили, что стрелок не планировал нападение на правоохранителей, а совершил его спонтанно. По предварительным данным, в тот момент он находился в состоянии алкогольного опьянения.

Однако во время обысков в его квартире следователи обнаружили доказательства, которые указывают на обратное. Мужчина тщательно готовился к преступлению: на его компьютере нашли множество роликов с нападением на полицейских. Кроме того, там обнаружили тетрадку, которую вел подозреваемый. В ней он записывал свои молитвы к Аллаху, в которых просил его «самым безжалостным врагом врагов Аллаха». Он планировал посвятить свою жизнь мести, и в конце «пасть мучеником за веру, за любовь, за Аллаха».