Стрельбу на Ленинском проспекте слышали охранники стоянки. Они рассказали «360» о том, какие травмы видели у пострадавших.

Двое мужчин, не назвавших свои имена, рассказали «360» о том, что заметили во время и после стрельбы возле дома 156 на Ленинском проспекте. Из своей будки они услышали три-четыре хлопка сначала с одной стороны (видимо, выстрелы нападавшего), а через несколько секунд — якобы ответ полиции.

Судя по видео, первыми с преступником столкнулись два сотрудника ГИБДД. Нападавший стрелял по представителям власти. По словам охранников, они только увидели лежащего на земле полицейского, у которого из головы шла кровь, была травмирована нога и пробито легкое со стороны спины.

Хлопки были, сначала три-четыре хлопка, секунд через 30 ответные хлопки — полиции. Голова, нога, то ли легкое пробило, то ли еще что. Они его завалили, бандита Охранник стоянки.

По словам очевидцев, стрельба велась практически в упор. Однако охранники уверены, что все участники конфликта оставались в сознании в момент, когда приехала подмога в виде сотрудников Рогвардии, следователей и криминалистов, а также врачей.

По информации источника RT, напавший на инспекторов мужчина скончался, не приходя в сознание. По данным «Интерфакса», мужчину ранили в живот, и он умер от потери крови. Нападавшим оказался 24-летний мужчина из Ингушетии. Эта информация не подтвержден, однако уголовно дело о посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительных органов уже возбуждено.

Изначально появилась информация, что на инспекторов напал водитель «Яндекс.Такси». Впоследствии эти данные опровергли как в самом сервисе такси, так и в полиции. «360» вел прямую трансляцию с места событий.