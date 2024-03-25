Криминал 25 марта 2024, 21:58 Напавшие на Crocus City Hall террористы сбили семью с детьми Бастрыкин: после теракта в Crocus City Hall террористы сбили на машине семью РИА «Новости»

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Напавшие на Crocus City Hall террористы сбили на автомобиле семью из четырех человек. Об этом председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин доложил президенту России Владимиру Путину. Об этом сообщили на сайте Кремля.

По словам главы СК, наезд произошел на легковом автомобиле. В результате пострадали дети.

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«На высокой скорости совершили наезд на пешеходов — семью с двумя малолетними детьми. Детям причинены тяжкие телесные повреждения, они госпитализировали», — уточнил он.

В ходе совещания губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что семьям пострадавших и погибших в теракте в Crocus City Hall планируется направить порядка 420 тысяч транзакций для оказания финансовой помощи.