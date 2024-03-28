Эксклюзив 28 марта 2024, 15:45 Легенды российского и мирового хоккея поддержали мальчика, который пострадал при теракте в «Крокусе» Сбитого машиной боевиков из Crocus City Hall мальчика поддержали звезды хоккея

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Легенды российского и мирового хоккея поддержали мальчика, который пострадал во время теракта в «Крокусе». Восьмилетний Илья, хоккеист команды «Олимпийская деревня — 80», пострадал 22 марта. Террористы, которые скрывались с места преступления, специально сбили его на машине. Мальчик получил серьезные травмы, провел несколько дней в реанимации и теперь проходит реабилитацию.

Нападающий московского «Спартака», звезда российской сборной Илья Ковальчук пришел в палату к своему тезке, подарил ему клюшку и игровой свитер.

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Скорейшего выздоровления мальчику пожелали Александр Овечкин и Евгений Малкин.

Также слова поддержки Илье направили капитан омского «Авангарда» Дамир Шарипзянов, капитан московского «Динамо» Андрей Миронов, игроки ЦСКА Владислав Каменев, Михаил Григоренко, Виталий Абрамов, Тахир Мингачев, Ярослав Дыбленко.

«Илья, мы тоже желаем тебе скорейшего выздоровления! Выходи на лед!» — обратились они.

Председатель Следственного Комитета Александр Бастрыкин заявил, что сбежавшие на машине после теракта в концертном зале Crocus City Hall террористы сбили семью с двумя детьми.

Он подчеркнул, что автомобиль боевиков двигался на высокой скорости. В результате тяжелые травмы получили два ребенка. Прибывшие на место врачи забрали их в больницу.