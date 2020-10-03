Отец напавшего на Пашаева молодого человека заявил о пропаже сына
Молодой человек перестал выходить на связь почти три дня назад. По словам его отца, так раньше его сын себя не вел. До пропажи напавший на Пашаева заверял родителей, что у него все хорошо и он сейчас временно должен прятаться.
«Мы вообще не понимаем, что произошло, для чего это ему», — поделился эмоциями отец молодого человека.
На Пашаева напали 1 октября, писала «Газета.ru». Неизвестные облили его фекалиями у входа в здание редакции информагентства «Россия сегодня» на Зубовском бульваре в Москве. При этом злоумышленники говорили Пашаеву: «За вчерашнее высказывание». Бывший адвокат предполагает, что подразумевается высказывание о коррупционерах, «заказавших дело Ефремова».
После ЧП Пашаев догнал хулигана, сделал подсечку, повалил его на землю и отобрал документы. Однако молодой человек успел убежать. Юрист заявил, что не применял к оппоненту силу, а разрешил недоразумение законными методами. Он написал заявление в полицию, началась проверка. Теперь Пашаев хочет узнать адрес нападавшего. При этом он говорит, что наказание для него не важно.