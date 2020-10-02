«Для меня важно не наказание»: Пашаев захотел узнать, где живут напавшие на него молодые люди

Адвокат Эльман Пашаев захотел выяснить личность напавшего на него на Зубовском бульваре парня и узнать, где он живет. Для этого он обратился в полицию. Наказание — дело второе.

«Я подал [заявление] в полицию, чтобы установить личность [напавшего], это кто был. Для меня важно не наказание. <…> Установить его личность, где он проживает, где он зарегистрирован. Меня больше всего этот факт интересует, не его наказание в рамках моего заявления», — рассказал Пашаев «360».

Адвокат назвал «чушью собачьей» слова напавших на него в видеообращении. Молодые люди заявили, что хотели якобы вручить Пашаеву некий «Оскар» за ложь.

«Если они думают, что таким образом они хотят себя застраховать, — сочувствую я им», — подытожил адвокат.

Накануне Эльман Пашаев приехал на телеканал «360», чтобы дать интервью. К нему подбежали неизвестные. Один из них облил юриста фекалиями и попытался убежать. Пашаев успел схватить его и сделать подсечку. Парень выронил документы и все-таки скрылся. Полиция начала проверку инцидента.