Отец девятилетней студентки МГУ порассуждал о специализации психфака «в импотенции»

Отец девятилетней девочки-вундеркинда, учащейся на психфаке МГУ, написал гневный пост в адрес факультета. Он подчеркнул, что у ребенка «нет „долгов“ и „хвостов“».

МГУ сообщил РИА «Новости» о том, что у девочки «идет период ликвидации академических задолженностей» по индивидуальному графику. Очевидно, эти заявления и разозлили отца В очередном посте он заявил, что «специализация в импотенции не гарантирует психического здоровья», а также что «с психфаком разбирается прокуратура».

«Психфак, пойманный на неуважении, лжи и непрофессионализме, пытается выкрутиться из болота, в которое сам загнал себя своим враньем», — заявил отец девочки и перечислил «неполный список» учебников, монографий и других книг, которые изучила его дочь за последнее время.

«Если у Зинченко (декан факультета психологии МГУ — прим. ред.) кто-то „сдает хвосты“, это личные фантазии Зинченко», — резюмировал мужчина

Ранее он отмечал, что консультации дочери пользуются огромным спросом. Это при том, что они, по словам гордого отца, стоят 50 тысяч рублей за один академический час.