Отец девятилетней студентки МГУ рассказал о спросе на ее консультации

Отец девятилетней студентки психологического факультета МГУ заявил о том, что консультации у его дочери пользуются большим спросом. Подробностями профессиональной деятельности ребенка Евгений Тепляков поделился в интервью РИА «Новости».

«В связи с большим количеством обращений и ажиотажным спросом вынуждены с сожалением сообщить, что свободных мест для записи на ближайшее время нет. Просим отнестись с пониманием», — сказал он.

Ранее СМИ писали, что мужчина разместил в блоге сообщение о том, что психологическая консультация у его дочери, девятилетней студентки первого курса психологического факультета МГУ, стоит 50 тысяч рублей за один академический час. Такие расценки отец пояснил «уникальностью» специалиста и небольшим количеством ее свободного времени.

Заместитель президента Российской академии образования (РАО), академик РАН, доктор медицинских наук Геннадий Онищенко заявил РИА «Новости», что отца юной студентки следует привлечь к ответственности за эксплуатацию детского труда. Эксперт добавил, что девочка вырвана из естественного процесса развития и ей самой необходимы консультации психолога.

В 2021 году восьмилетняя московская школьница сдала ЕГЭ и поступила на коммерческое отделение факультета психологии МГУ. Во время сдачи зимней сессии у семьи девочки возник конфликт с представителями факультета. Отец ребенка сообщил, что преподаватели специально «завалили» его дочь на экзамене. В результате инцидента мужчина напал на заведующего кафедрой факультета.