Отец девятилетней студентки МГУ назвал цену психологических консультаций дочери
Отец юной студентки МГУ Тепляков назвал работу своей дочери уникальной
Психологические консультации, которые проводит юная студента Московского государственного университета, являются уникальными. Такое заявление ее отец Евгений Тепляков сделал в своем блоге.
Желающие получить совет от юной ученицы психологического факультета МГУ могут сделать это, заплатив 50 тысяч рублей. Кроме того, Тепляков заявил, что в скором времени его дочь начнет учиться работать с одаренными детьми. Мужчина хочет дать ей на изучение книгу Дмитрия Ушакова «Психология интеллекта и одаренности».
«Сами понимаете, специалист она уникальный, времени у нее мало, поэтому цены кусаются», — объяснил Тепляков.
Ранее в МГУ заявили о беспрецедентном давлении на факультет психологии со стороны семьи девятилетней студентки вуза. Родственники девочки, подчеркнули в университете, продолжают публиковать порочащую честь учебного учреждения информацию.