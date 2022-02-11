Отец девятилетней студентки МГУ назвал цену психологических консультаций дочери

Психологические консультации, которые проводит юная студента Московского государственного университета, являются уникальными. Такое заявление ее отец Евгений Тепляков сделал в своем блоге.

Желающие получить совет от юной ученицы психологического факультета МГУ могут сделать это, заплатив 50 тысяч рублей. Кроме того, Тепляков заявил, что в скором времени его дочь начнет учиться работать с одаренными детьми. Мужчина хочет дать ей на изучение книгу Дмитрия Ушакова «Психология интеллекта и одаренности».

«Сами понимаете, специалист она уникальный, времени у нее мало, поэтому цены кусаются», — объяснил Тепляков.

Ранее в МГУ заявили о беспрецедентном давлении на факультет психологии со стороны семьи девятилетней студентки вуза. Родственники девочки, подчеркнули в университете, продолжают публиковать порочащую честь учебного учреждения информацию.