Приезжающих из Турции и Танзании россиян предложили дважды тестировать на коронавирус

Россиян, которые вернутся из Турции и Танзании до 1 мая, могут обязать дважды сдавать сдавать тест на коронавирус. Предложение об этом выдвинул Роспотребнадзор на фоне ухудшения ситуации с заболеваемостью COVID-19 в этих странах.

В ведомстве считают, что отдохнувшие в Турции и Танзании туристы после возвращения домой должны повторно предоставить данные о результатах тестирования. Для этого им нужно будет заполнить форму на портале Госуслуг.

На членов экипажей самолетов, выполняющих рейсы из этих государств, новое требование распространяться не будет.

Согласно этому проекту, результаты тестов нужно будет загружать на сайт «Госуслуги». В аэропорту предлагается проводить выборочное тестирование.

Полеты в Турцию и Танзанию были снова поставлены на паузу с 15 апреля по 1 июля. Кроме того, накануне Россия продлила временный мораторий на полеты в Великобританию. Он будет действовать до 1 июня.

Россиянам предлагают не рисковать своим здоровьем и отдыхать в Крыму или в Краснодарском крае.