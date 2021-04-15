15 апреля 2021, 11:58
Онищенко призвал россиян не рассматривать Турцию как место для отдыха
Депутат Госдумы, доктор медицинских наук, академик РАН Геннадий Онищенко призвал жителей России не рассматривать Турцию как место для отдыха. Он поддержал решение об ограничении авиасообщения РФ с этой страной, написало РИА ФАН.
«Спор, на каком берегу Черного моря отдыхать, для россиян, безусловно, должен быть решен в пользу нашей части Черноморского побережья, — подчеркнул Онищенко.
Парламентарий напомнил, что в России очень много курортов и разных климатических поясов. Как заметил депутат, власти Турции постоянно заявляют, что не считают Крым частью РФ. Он добавил, что эта страна всегда претендовала на полуостров.