Оперштаб подтвердил продление моратория на полеты в Великобританию до 1 июня

Оперативный штаб по борьбе с распространением коронавирусной инфекции официально заявил о продлении приостановки авиасообщения с Великобританией. Самолеты не будут летать в эту страну до 1 июня включительно.

«Принято решение о продлении сроков приостановки авиасообщения с Великобританией», — привело РИА «Новости» заявление оперштаба.

Действие ограничений продлили до 23:59 1 июня 2021 года. Мера направлена на обеспечение защиты здоровья населения.

Ранее о продлении временного запрета на полеты между Россией и Великобританией заявили в Росавиации. На такие шаги оперштаб пошел на фоне ухудшения ситуации с коронавирусом.

Эпидемическая ситуация также стала причиной ограничения авиасообщения с Турцией до 1 июня. На такой же срок приостановили полеты в Танзанию. Причем на фоне возвращения россиян с турецких курортов не исключен подъем заболеваемости ковидом.

Первоначально запрет ввели 22 декабря 2020 года после выявления врачами нового штамма SARS-CoV-2. Полеты остановили на одну неделю, но показатели роста заболеваемости COVID-19 только ухудшались.