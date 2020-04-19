Отделение детской больницы изолировали в Татарстане из-за коронавируса

Врачи заподозрили коронавирус у матери одного из юных пациентов детской больницы в Татарстане. После этого онкогематологическое отделение изолировали и провели санитарную обработку.

«Поскольку в отделении находятся иммуносупрессивные дети на химиотерапии, руководством ДРКБ было принято решение предпринять все изоляционные мероприятия. В отделении провели дезинфекцию, ограничили входы и выходы, перекрыли блоки», — сообщили на сайте Детской республиканской клинической больницы (ДРКБ) Татарстана.

Сейчас больница работает в штатном режиме. Накануне мама одного из детей ездила в Москву на консультацию к врачу. Спустя неделю у нее появились признаки ОРВИ. Женщину изолировали от ребенка и взяли все необходимые анализы.

«В динамике отмечался ложноположительный результат. Это реакция ПЦР. В это время ребенок был под постоянным присмотром медиков», — отметили в больнице.

В целях безопасности всех пациентов на сутки перевели в другое отделение, а помещения продезинфицировали. Специалисты оборудовали шлюзовую систему, чтобы дети и родители могли через нее выходить и заходить, не контактируя с другими пациентами. Всего в отделении сейчас лечатся 27 детей, за которыми ухаживают 28 человек.

Врачи в Татарстане зафиксировали 191 случай заболевания COVID-19. Всего по России коронавирусом заражены 42 853 человека.